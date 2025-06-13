Никита Кучеров вошёл в первую сборную всех звёзд НХЛ сезона-2024/2025

Национальная хоккейная лига объявила первую сборную всех звёзд сезона-2024/2025.

В первую сборную вошли — Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Кайл Коннор («Виннипег Джетс»).

Ранее сообщалось, что Хеллебайк признан обладателем «Харт Трофи», награды, вручаемой самому ценному игроку для своей команды, обойдя Леона Драйзайтля и Никиту Кучерова. Также Хеллебайк стал обладателем «Везина Трофи» — награды, вручаемой вратарю, признанному лучшим в регулярном чемпионате.