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Голкипер получил «Харт Трофи» НХЛ впервые за 10 лет

Голкипер получил «Харт Трофи» НХЛ впервые за 10 лет
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Обладателем приза «Харт Трофи» сезона 2024/2025 — награды, вручаемой «самому ценному игроку для своей команды» по версии Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов — был признан вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Это первый случай за последние 10 лет, когда «Харт Трофи» получил голкипер.

В предыдущий раз вратарь становился обладателем «Харта» в 2015 году — тогда это удалось голкиперу «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайсу. На протяжении следующих девяти лет награда вручалась исключительно нападающим, в том числе российскому форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову в сезоне-2018/2019.

Видео: Экстренный вратарь «Оттавы» бежит по шоссе на матч

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