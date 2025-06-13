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Матвей Мичков вошёл в состав сборной новичков НХЛ сезона-2024/2025

Матвей Мичков вошёл в состав сборной новичков НХЛ сезона-2024/2025
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Национальная хоккейная лига объявила состав сборной новичков НХЛ сезона-2024/2025.

Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»), Лэколайн Хатсон («Монреаль Канадиенс»), Дастин Вольф («Калгари Флэймз»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»), Дентон Матейчук («Коламбус Блю Джекетс»).

Голосование проводилось Ассоциацией профессиональных хоккейных журналистов по завершении регулярного сезона.

Ранее сообщалось, что Защитник «Монреаля» Хатсон признан лучшим новичком сезона в НХЛ, Мичков занял четвёртое место в голосовании.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Мичков провёл 80 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 37 результативных передач.

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