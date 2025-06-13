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Хеллебайк стал восьмым вратарём — обладателем «Харт Трофи» в истории НХЛ

Хеллебайк стал восьмым вратарём — обладателем «Харт Трофи» в истории НХЛ
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Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк стал восьмым вратарём в истории НХЛ — обладателем приза «Харт Трофи» (награды, вручаемой «самому ценному игроку для своей команды» по версии Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов). При этом «Харт Трофи» Хеллебайка стал девятым в истории, вручённым голкиперу.

Ранее лауреатами этой награды, учреждённой в 1924 году, среди вратарей становились Рой Уотерс (1929), Чак Рэйнер (1950), Эл Роллинз (1954), Жак Плант (1962), Доминик Гашек (1997 и 1998), Жозе Теодор (2002) и Кэри Прайс (2015). В XXI веке «Харт» Хеллебайка стал для голкиперов третьим.

Видео: Вратаря Флёри окружили фанаты после матча

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