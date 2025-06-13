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Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского в Кубке Стэнли до пяти матчей

Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского в Кубке Стэнли до пяти матчей
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
1-й период
1 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp)    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече принимает участие российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, для которого это 115-я игра в плей-офф НХЛ за карьеру.

Таким образом, Бобровский сократил отставание от соотечественника Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого 120 встреч в розыгрыше Кубка Стэнли. Василевский удерживает рекорд по числу матчей в плей-офф среди российских вратарей.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Флориды».

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