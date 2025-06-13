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Защитники НХЛ не получили ни одного «Харт Трофи» в XXI веке и один за последние 53 года

Защитники НХЛ не получили ни одного «Харт Трофи» в XXI веке и один за последние 53 года
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Приз «Харт Трофи» НХЛ — награда, вручаемая «самому ценному игроку для своей команды» по версии Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов — в XXI веке ни разу не доставался защитникам. 21 раз в текущем столетии лауреатами «Харта» становились нападающие, трижды — вратари, ещё один приз не был вручён никому из-за локаута в сезоне-2004/2005.

Последним защитником, получившим «Харт Трофи», стал Крис Пронгер («Сент-Луис Блюз») по итогам сезона-1999/2000. Этот случай стал единственным за последние 53 года, предыдущим защитником — обладателем «Харта» был Бобби Орр, который в 1972 году забрал эту награду в третий раз кряду.

По итогам сезона-2024/2025 лауреатом «Харт Трофи» стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.

Видео: Легендарный защитник Здено Хара пробежал Бостонский марафон

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