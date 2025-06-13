Стали известны места Овечкина и Капризова в голосовании на «Харт Трофи»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял восьмое место в голосовании на «Харт Трофи» сезона-2024/2025 — награды, вручаемой «самому ценному игроку для своей команды» по версии Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Ещё один россиянин Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» занял 16-е место.

Победу в голосовании одержал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Второе место занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, а замкнул тройку российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Овечкин забил 44 гола и сделал 29 результативных передач. Капризов, в свою очередь, записал в свой актив 25 голов и 31 результативную передачу.