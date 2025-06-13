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Драйзайтль повторил достижения Кучерова, Гретцки, Лемье и Макдэвида в Кубке Стэнли

Драйзайтль повторил достижения Кучерова, Гретцки, Лемье и Макдэвида в Кубке Стэнли
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
3 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp)     2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18     3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp)     3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47     3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В этой встрече форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился результативной передачей, набрав 30-е (10+20) очко в нынешнем сезоне Кубка Стэнли.

Он стал пятым игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 30 очков в двух розыгрышах плей-офф подряд.

До него это делали: его одноклубник Коннор Макдэвид (в 2024 и 2025 годах), Никита Кучеров (в 2020 и 2021), Марио Лемье (в 1991 и 1992), и Уэйн Гретцки (в 1987–1988 и 1983–1985 годах), сообщает официальный сайт лиги.

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