Драйзайтль повторил достижения Кучерова, Гретцки, Лемье и Макдэвида в Кубке Стэнли

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В этой встрече форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился результативной передачей, набрав 30-е (10+20) очко в нынешнем сезоне Кубка Стэнли.

Он стал пятым игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 30 очков в двух розыгрышах плей-офф подряд.

До него это делали: его одноклубник Коннор Макдэвид (в 2024 и 2025 годах), Никита Кучеров (в 2020 и 2021), Марио Лемье (в 1991 и 1992), и Уэйн Гретцки (в 1987–1988 и 1983–1985 годах), сообщает официальный сайт лиги.