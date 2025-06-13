Василий Подколзин забросил первую шайбу за карьеру в финале Кубка Стэнли

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин отметился голом в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты в Санрайзе.
Россиянин забросил третью шайбу своей команды чуть менее чем за пять минут до окончания второго периода, позволив «нефтяника» совершить мощный камбэк с 0:3. Василий оказался самым расторопным на пятаке хозяев и с бэкхенда послал шайбу в ворота своего соотечественника Сергея Бобровского:
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео первого гола Василия Подколзина за карьеру в финале Кубка Стэнли:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в текущем плей-офф, с учётом этой игры, на счету 23-летнего Подколзина 8 (2+6) очков. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Флориды».
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