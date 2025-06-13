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Василий Подколзин забросил первую шайбу за карьеру в финале Кубка Стэнли

Василий Подколзин забросил первую шайбу за карьеру в финале Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин отметился голом в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты в Санрайзе.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
3 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp)     2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18     3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp)     3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47     3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05    

Россиянин забросил третью шайбу своей команды чуть менее чем за пять минут до окончания второго периода, позволив «нефтяника» совершить мощный камбэк с 0:3. Василий оказался самым расторопным на пятаке хозяев и с бэкхенда послал шайбу в ворота своего соотечественника Сергея Бобровского:

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео первого гола Василия Подколзина за карьеру в финале Кубка Стэнли:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем плей-офф, с учётом этой игры, на счету 23-летнего Подколзина 8 (2+6) очков. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Флориды».

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