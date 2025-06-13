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Видео: сейв Бобровского лишил Макдэвида чудо-гола в четвёртом матче финала Кубка Стэнли

Видео: сейв Бобровского лишил Макдэвида чудо-гола в четвёртом матче финала Кубка Стэнли
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отметился эффектным спасением во втором периоде четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли, в котором его команда в эти минуты играет с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp)     2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18     3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp)     3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47     3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05     3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36     4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40     4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18    

Россиянин остановил лидера «нефтяников» Коннора Макдэвида, который получил шайбу в центральном круге и выполнил впечатляющий сольный проход, обыграв всю оборону южан.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео сейва Бобровского на Макдэвиде:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем плей-офф, без учёта этой игры, на счету 36-летнего Бобровского 20 матчей, в которых он отражал 91,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,15 и трёх шат-аутах.

На данный момент в матче идёт третий период, счёт 3:3. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

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