Видео: сейв Бобровского лишил Макдэвида чудо-гола в четвёртом матче финала Кубка Стэнли

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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отметился эффектным спасением во втором периоде четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли, в котором его команда в эти минуты играет с «Эдмонтон Ойлерз».

Россиянин остановил лидера «нефтяников» Коннора Макдэвида, который получил шайбу в центральном круге и выполнил впечатляющий сольный проход, обыграв всю оборону южан.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео сейва Бобровского на Макдэвиде:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем плей-офф, без учёта этой игры, на счету 36-летнего Бобровского 20 матчей, в которых он отражал 91,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,15 и трёх шат-аутах.

На данный момент в матче идёт третий период, счёт 3:3. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.