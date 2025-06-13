Видео: сейв Бобровского лишил Макдэвида чудо-гола в четвёртом матче финала Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отметился эффектным спасением во втором периоде четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли, в котором его команда в эти минуты играет с «Эдмонтон Ойлерз».
Россиянин остановил лидера «нефтяников» Коннора Макдэвида, который получил шайбу в центральном круге и выполнил впечатляющий сольный проход, обыграв всю оборону южан.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео сейва Бобровского на Макдэвиде:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем плей-офф, без учёта этой игры, на счету 36-летнего Бобровского 20 матчей, в которых он отражал 91,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,15 и трёх шат-аутах.
На данный момент в матче идёт третий период, счёт 3:3. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
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