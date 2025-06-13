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Драйзайтль обошёл Кучерова по количеству сезонов с 20+ передачами в плей-офф Кубка Стэнли

Драйзайтль обошёл Кучерова по количеству сезонов с 20+ передачами в плей-офф Кубка Стэнли
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился двумя результативными передачами в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли—2025, в котором его команда играет в эти минуты с «Флоридой Пантерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp)     2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18     3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp)     3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47     3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05     3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36     4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40     4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18    

Таким образом, на счету 29-летнего форварда теперь 21 ассист в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Это третий сезон в карьере немца, в котором он отдаёт не менее 20 результативных передач в плей-офф. По этому показателю Драйзайтль вышел на второе место в истории НХЛ, сравнявшись со своим одноклубником Коннором Макдэвидом и обойдя Марка Мессье, Дага Гилмора и Никиту Кучерова (у всех троих — по два). Лидером всех времён является легендарный Уэйн Гретцки, у которого шесть аналогичных сезонов.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Драйзайтля, с учётом этой игры, 20 матчей и 31 (10+21) очко.

На данный момент в матче идёт третий период, счёт 4:3 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

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