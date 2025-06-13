Драйзайтль обошёл Кучерова по количеству сезонов с 20+ передачами в плей-офф Кубка Стэнли

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился двумя результативными передачами в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли—2025, в котором его команда играет в эти минуты с «Флоридой Пантерз».

Таким образом, на счету 29-летнего форварда теперь 21 ассист в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Это третий сезон в карьере немца, в котором он отдаёт не менее 20 результативных передач в плей-офф. По этому показателю Драйзайтль вышел на второе место в истории НХЛ, сравнявшись со своим одноклубником Коннором Макдэвидом и обойдя Марка Мессье, Дага Гилмора и Никиту Кучерова (у всех троих — по два). Лидером всех времён является легендарный Уэйн Гретцки, у которого шесть аналогичных сезонов.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Драйзайтля, с учётом этой игры, 20 матчей и 31 (10+21) очко.

На данный момент в матче идёт третий период, счёт 4:3 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.