Гол Подколзина помог «Эдмонтону» уйти с 0:3 и обыграть «Флориду» в четвёртом матче финала

В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли—2025, в котором «Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ).

Шайбами в составе победителей отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Дарнелл Нурс, Василий Подколзин, Джейк Уолман и Леон Драйзайтль (решающая в овертайме). У хозяев дубль на счету Мэттью Ткачука. Ещё по шайбе забросили Антон Лунделль и Сэм Райнхарт (за 20 секунд до конца третьего периода).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отметился в этой встрече 30 сейвами.

Примечательно, что в первом периоде «Флорида» вела 3:0, однако «нефтяники» сумели переломить ход встречи.

Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.