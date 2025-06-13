Гол Подколзина помог «Эдмонтону» уйти с 0:3 и обыграть «Флориду» в четвёртом матче финала
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В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли—2025, в котором «Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ).
НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp) 2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp) 3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18 3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp) 3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47 3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05 3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36 4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40 4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18
Шайбами в составе победителей отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Дарнелл Нурс, Василий Подколзин, Джейк Уолман и Леон Драйзайтль (решающая в овертайме). У хозяев дубль на счету Мэттью Ткачука. Ещё по шайбе забросили Антон Лунделль и Сэм Райнхарт (за 20 секунд до конца третьего периода).
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отметился в этой встрече 30 сейвами.
Примечательно, что в первом периоде «Флорида» вела 3:0, однако «нефтяники» сумели переломить ход встречи.
Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.
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