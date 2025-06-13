Четвёртый матч «Флориды» и «Эдмонтона» стал 100-м в истории финалов КС с овертаймом
Поделиться
В эти минуты в Санрайзе (США) проходит четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли—2025, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент позади три периода, счёт 4:4.
НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp) 2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp) 3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18 3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp) 3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47 3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05 3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36 4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40 4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18
Таким образом, этот матч стал 100-м в истории финальных серий Кубка Стэнли, в котором для определения победителя понадобился овертайм.
Примечательно, что «Флорида» сравняла счёт за 20 секунд до окончания третьей 20-минутки. Также в этой игре «Пантерз» вели 3:0, однако гости не только нашли в себе силы сравнять счёт, но и выйти вперёд.
В этой встрече свою первую шайбу за карьеру в финале Кубка Стэнли забросил российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин.
На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Флориды».
Комментарии
- 13 июня 2025
-
06:52
-
06:38
-
06:36
-
06:26
-
06:17
-
05:55
-
05:32
-
05:18
-
04:55
-
04:22
-
04:16
-
04:00
-
03:38
-
03:21
-
03:17
-
03:02
-
02:57
-
02:38
-
02:27
-
01:45
- 12 июня 2025
-
23:44
-
23:37
-
23:10
-
22:46
-
22:31
-
22:30
-
22:08
-
21:50
-
21:36
-
21:18
-
21:00
-
20:40
-
20:17
-
19:54
-
19:38