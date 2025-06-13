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Четвёртый матч «Флориды» и «Эдмонтона» стал 100-м в истории финалов КС с овертаймом

Четвёртый матч «Флориды» и «Эдмонтона» стал 100-м в истории финалов КС с овертаймом
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В эти минуты в Санрайзе (США) проходит четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли—2025, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент позади три периода, счёт 4:4.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp)     2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18     3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp)     3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47     3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05     3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36     4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40     4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18    

Таким образом, этот матч стал 100-м в истории финальных серий Кубка Стэнли, в котором для определения победителя понадобился овертайм.

Примечательно, что «Флорида» сравняла счёт за 20 секунд до окончания третьей 20-минутки. Также в этой игре «Пантерз» вели 3:0, однако гости не только нашли в себе силы сравнять счёт, но и выйти вперёд.

В этой встрече свою первую шайбу за карьеру в финале Кубка Стэнли забросил российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Флориды».

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