Четвёртый матч «Флориды» и «Эдмонтона» стал 100-м в истории финалов КС с овертаймом

В эти минуты в Санрайзе (США) проходит четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли—2025, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент позади три периода, счёт 4:4.

Таким образом, этот матч стал 100-м в истории финальных серий Кубка Стэнли, в котором для определения победителя понадобился овертайм.

Примечательно, что «Флорида» сравняла счёт за 20 секунд до окончания третьей 20-минутки. Также в этой игре «Пантерз» вели 3:0, однако гости не только нашли в себе силы сравнять счёт, но и выйти вперёд.

В этой встрече свою первую шайбу за карьеру в финале Кубка Стэнли забросил российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Флориды».