Видео сейва Бобровского на Драйзайтле при счёте 4:3 в пользу «Эдмонтона»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отметился важнейшим сейвом на последних минутах третьего периода при счёте 3:4 в четвёртом матче финала Кубка Стэнли—2025 с «Эдмонтон Ойлерз», который продолжается в эти минуты.

Россиянин остановил звезду «нефтяников» Леона Драйзйтля, выкатившегося с ним один на один.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

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Отметим, что данный сейв Бобровского впоследствии помог его команде добиться овертайма — «Пантерз» сравняли счёт за 20 секунд до конца основного времени.

Всего в нынешнем плей-офф, без учёта этой игры, на счету 36-летнего Бобровского 20 матчей, в которых он отражал 91,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,15 и трёх шат-аутах.