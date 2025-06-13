Видео: спасительный гол Райнхарта «Эдмонтону» за 20 секунд до конца основного времени

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт забросил шайбу за 20 секунд до окончания третьего периода четвёртого матча серии финала Кубка Стэнли—2025 с «Эдмонтон Ойлерз». Форвард отличился при счёте 3:4, позволив своей команде уйти в овертайм.

Нападающий получил шайбу на левом фланге и отправил её в полупустые ворота не успевшего переместиться голкипера гостей Кэлвина Пикара.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео спасительного гола «Флориды» в этой встрече:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в этой игре «Пантерз» вели 3:0, однако гости не только нашли в себе силы сравнять счёт, но и выйти вперёд.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Флориды».