Видео: спасительный гол Райнхарта «Эдмонтону» за 20 секунд до конца основного времени
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт забросил шайбу за 20 секунд до окончания третьего периода четвёртого матча серии финала Кубка Стэнли—2025 с «Эдмонтон Ойлерз». Форвард отличился при счёте 3:4, позволив своей команде уйти в овертайм.
НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp) 2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp) 3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18 3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp) 3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47 3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05 3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36 4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40 4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18
Нападающий получил шайбу на левом фланге и отправил её в полупустые ворота не успевшего переместиться голкипера гостей Кэлвина Пикара.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео спасительного гола «Флориды» в этой встрече:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, в этой игре «Пантерз» вели 3:0, однако гости не только нашли в себе силы сравнять счёт, но и выйти вперёд.
На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Флориды».
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