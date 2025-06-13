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Райнхарту не хватило двух секунд до уникального рекорда Кори Перри в финалах Кубка Стэнли

Райнхарту не хватило двух секунд до уникального рекорда Кори Перри в финалах Кубка Стэнли
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт забросил шайбу за 20 секунд до окончания третьего периода четвёртого матча серии финала Кубка Стэнли — 2025 с «Эдмонтон Ойлерз». Форвард отличился при счёте 3:4, позволив своей команде уйти в овертайм.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp)     2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18     3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp)     3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47     3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05     3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36     4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40     4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18    

Этот гол стал вторым самым поздним в истории Кубка Стэнли, позволившим команде сравнять счёт. Примечательно, что рекорд всех времён был установлен в этой же серии — во второй игре ветеран «Эдмонтона» Кори Перри сравнял счёт за 18 секунд до окончания третьего периода.

Тем не менее победить «Флориде» гол Райнхарта не помог. Также в первом периоде «Пантерз» вели 3:0, однако не смогли сберечь преимущество.

Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.

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