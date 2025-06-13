Райнхарту не хватило двух секунд до уникального рекорда Кори Перри в финалах Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт забросил шайбу за 20 секунд до окончания третьего периода четвёртого матча серии финала Кубка Стэнли — 2025 с «Эдмонтон Ойлерз». Форвард отличился при счёте 3:4, позволив своей команде уйти в овертайм.

Этот гол стал вторым самым поздним в истории Кубка Стэнли, позволившим команде сравнять счёт. Примечательно, что рекорд всех времён был установлен в этой же серии — во второй игре ветеран «Эдмонтона» Кори Перри сравнял счёт за 18 секунд до окончания третьего периода.

Тем не менее победить «Флориде» гол Райнхарта не помог. Также в первом периоде «Пантерз» вели 3:0, однако не смогли сберечь преимущество.

Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.