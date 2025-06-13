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Видео: гол Драйзайтля в овертайме и эмоции игроков «Эдмонтона» после победы в 4-м матче

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал автором победной шайбы своей команды в овертайме четвёртого матча серии финала Кубка Стэнли — 2025 с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ).

29-летний немец приблизился по правому краю к воротам российского голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского, выполнил нечто среднее между броском и передачей с бэкхенда, и шайба рикошетом от защитника южан Нико Микколы заползла в ворота. Примечательно, что ассистировал Драйзайтлю в этом моменте российский форвард Василий Подколзин.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео победной шайбы и эмоции игроков «Эдмонтона»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в первом периоде «Пантерз» вели 3:0, однако не смогли сберечь преимущество.

Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.