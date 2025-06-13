Драйзайтль: не время было валять дурака после того, как нам надрали задницу в 3-м матче
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, ставший автором победного гола своей команды в овертайме четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ), резко высказался о неудачном начале встречи в исполнении «нефтяников», которые уступали 0:3 после первого периода.
НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp) 2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp) 3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18 3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp) 3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47 3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05 3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36 4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40 4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18
«Это было определённо не время, чтобы валять дурака, особенно после того, как нам надрали задницу в третьем матче», — приводит слова Драйзайтля инсайдер ESPN Грег Вышински в социальных сетях.
Напомним, решающий гол в этой встрече Драйзайтль забил с передачи российского нападающего Василия Подколзина, который также отметился в этом матче заброшенной шайбой.
Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.
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