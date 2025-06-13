Драйзайтль: не время было валять дурака после того, как нам надрали задницу в 3-м матче

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, ставший автором победного гола своей команды в овертайме четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ), резко высказался о неудачном начале встречи в исполнении «нефтяников», которые уступали 0:3 после первого периода.

«Это было определённо не время, чтобы валять дурака, особенно после того, как нам надрали задницу в третьем матче», — приводит слова Драйзайтля инсайдер ESPN Грег Вышински в социальных сетях.

Напомним, решающий гол в этой встрече Драйзайтль забил с передачи российского нападающего Василия Подколзина, который также отметился в этом матче заброшенной шайбой.

Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.