Леон Драйзайтль стал пятым игроком в истории по необычному показателю в плей-офф НХЛ

Немецкий нападющий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал автором победной шайбы своей команды в овертайме четвёртого матча серии финала Кубка Стэнли — 2025 с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ).

Таким образом, это уже второй гол немца в овертайме в рамках этой серии. Первый случился в первой игре, которую «нефтяники» выиграли со счётом 4:3 ОТ. Ранее только четыре игрока в истории забивали минимум в двух овертаймах одной и той же финальной серии: Морис Ришар (3), Дон Рэйли (2), Жак Лемэр (2) и Джон Леклер (2).

Примечательно, что ассистировал Драйзайтлю моменте с победным голом в сегодняшней встрече российский форвард Василий Подколзин.

Всего в текущем плей-офф на счету 29-летнего Драйзайтля 32 (11+21) очка в 20 матчах.

Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.