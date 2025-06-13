Сергей Бобровский прокомментировал обидное поражение «Флориды» в 4-м матче с «Эдмонтоном»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о поражении своей команды в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ), в котором «пантеры» вели 3:0 после первого периода.
«Это была напряжённая игра, с хорошими возможностями. Серия близка к тому, что в ней будет ещё три матча. Мы ждём их с нетерпением», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Олив в социальных сетях.
Всего в текущем плей-офф на счету 36-летнего Бобровского 21 матч, в которых он отражал 91,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,27 и трёх шат-аутах.
Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.
Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является именно «Флорида», которая в финальной серии минувшего сезона обыграла всё тот же «Эдмонтон» (4-3).
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