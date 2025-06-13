Фото: Макдэвид встретился с Ягром после победы над «Флоридой» в 4-м матче финала КС

Журналист Sportsnet Джин Принсип опубликовал фотографию в социальных сетях после окончания четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» в гостях взял верх над «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ).

На фото видно, как звёздный нападающий и капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид общается после игры с легендой мирового хоккея Яромиром Ягром.

Фото: Соцсети Джина Принсипа

Напомним, 53-летний Ягр провёл свой 37-й сезон в профессиональной карьере, отыграв его за чешский «Кладно», владельцем которого он является. Ранее он заявил, что этот сезон станет для него последним.

На счету 28-летнего Макдэвида в текущем плей-офф 32 (6+26) очка в 20 матчах.

В серии «Флориды» и «Эдмонтона» на данный момент счёт 2:2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.