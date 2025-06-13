Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фото: Макдэвид встретился с Ягром после победы над «Флоридой» в 4-м матче финала КС

Фото: Макдэвид встретился с Ягром после победы над «Флоридой» в 4-м матче финала КС
Комментарии

Журналист Sportsnet Джин Принсип опубликовал фотографию в социальных сетях после окончания четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» в гостях взял верх над «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ).

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp)     2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18     3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp)     3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47     3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05     3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36     4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40     4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18    

На фото видно, как звёздный нападающий и капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид общается после игры с легендой мирового хоккея Яромиром Ягром.

Фото: Соцсети Джина Принсипа

Напомним, 53-летний Ягр провёл свой 37-й сезон в профессиональной карьере, отыграв его за чешский «Кладно», владельцем которого он является. Ранее он заявил, что этот сезон станет для него последним.

На счету 28-летнего Макдэвида в текущем плей-офф 32 (6+26) очка в 20 матчах.

В серии «Флориды» и «Эдмонтона» на данный момент счёт 2:2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.

Материалы по теме
Великий камбэк «Эдмонтона» в финале НХЛ! Ушли с 0:3, а гол в овертайме — безумие
Видео
Великий камбэк «Эдмонтона» в финале НХЛ! Ушли с 0:3, а гол в овертайме — безумие
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android