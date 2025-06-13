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13 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли, сезонные награды НХЛ, Бриллиантовая лига

Камбэк «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли, задержан экс-форвард ЦСКА Жо. Главное к утру
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Гол и передача российского нападающего Василия Подколзина помогли «Эдмонтон Ойлерз» отыграться с 0:3 в четвёртом матче с «Флоридой Пантерз» и сравнять счёт в финальной серии Кубка Стэнли, экс-форвард ЦСКА Жо был арестован в Бразилии, стали известны обладатели нескольких сезонных наград НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол+пас Подколзина помогли «Эдмонтону» уйти с 0:3 и обыграть «Флориду» в 4-м матче финала.
  2. Экс-игрок ЦСКА Жо задержан бразильской полицией — Globo Esporte.
  3. Хеллебайк выиграл приз лучшему вратарю регулярки в НХЛ, Василевский занял второе место.
  4. Хеллебайк признан обладателем «Харт Трофи», Кучеров занял третье место.
  5. «Фламенго» готов заплатить «Спартаку» € 13-15 млн за переход Барко — источник.
  6. Василий Подколзин забросил первую шайбу за карьеру в финале Кубка Стэнли.
  7. «Замалек» просит у «Зенита» и ЦСКА $ 4 млн за игрока сборной Египта — AfricaFoot.
  8. Стало известно место Александра Овечкина в голосовании на приз «Леди Бинг Трофи».
  9. «Арсенал» предложил € 55+10 млн за Дьёкереша, «Спортинг» оценивает игрока дороже — Record.
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  11. «Атланта» с Миранчуком разгромно проиграла «Нью-Йорк Сити» в матче МЛС.
  12. Никита Кучеров вошёл в первую сборную всех звёзд НХЛ сезона-2024/2025.
  13. Андрей Василевский включён во вторую сборную всех звёзд сезона-2024/2025 НХЛ.
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