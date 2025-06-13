Камбэк «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли, задержан экс-форвард ЦСКА Жо. Главное к утру

Гол и передача российского нападающего Василия Подколзина помогли «Эдмонтон Ойлерз» отыграться с 0:3 в четвёртом матче с «Флоридой Пантерз» и сравнять счёт в финальной серии Кубка Стэнли, экс-форвард ЦСКА Жо был арестован в Бразилии, стали известны обладатели нескольких сезонных наград НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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