Камбэк «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли, задержан экс-форвард ЦСКА Жо. Главное к утру
Гол и передача российского нападающего Василия Подколзина помогли «Эдмонтон Ойлерз» отыграться с 0:3 в четвёртом матче с «Флоридой Пантерз» и сравнять счёт в финальной серии Кубка Стэнли, экс-форвард ЦСКА Жо был арестован в Бразилии, стали известны обладатели нескольких сезонных наград НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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- Стало известно место Александра Овечкина в голосовании на приз «Леди Бинг Трофи».
- «Арсенал» предложил € 55+10 млн за Дьёкереша, «Спортинг» оценивает игрока дороже — Record.
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