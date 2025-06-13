Леон Драйзайтль установил рекорд НХЛ по количеству голов в овертаймах одного Кубка Стэнли

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал автором победной шайбы своей команды в овертайме четвёртого матча серии финала Кубка Стэнли — 2025 с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ, 2-2).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги для Драйзайтля эта шайба стала четвёртой в овертаймах нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ, что стало рекордом лиги. Ранее по три шайбы в дополнительное время одного розыгрыша Кубка Стэнли имели Мел Хилл (1939), Морис Ришар (1951), Кори Перри (2017) и Мэтью Ткачук (2023).

Напомним, в первом периоде «Пантерз» вели 3:0, однако не смогли сберечь преимущество. Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.