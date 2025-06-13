«Самый сумасшедший хоккей, в который я когда-либо играл». Уолман — о финале с «Флоридой»
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Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Джейк Уолман прокомментировал ход финальной серии Кубка Стэнли — 2025 с «Флоридой Пантерз».
«Это самый сумасшедший хоккей, в который я когда-либо играл. Но я чувствую, что перед нашими болельщиками всё это даже немного усилится. Так что я рад вернуться домой», — приводит слова Уолмана пресс-служба «Эдмонтона».
В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли — 2025, в котором «Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ). Примечательно, что в первом периоде «Флорида» вела 3:0, однако «нефтяники» сумели переломить ход встречи. Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.
НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp) 2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp) 3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18 3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp) 3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47 3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05 3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36 4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40 4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18
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