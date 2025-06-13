«Самый сумасшедший хоккей, в который я когда-либо играл». Уолман — о финале с «Флоридой»

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Джейк Уолман прокомментировал ход финальной серии Кубка Стэнли — 2025 с «Флоридой Пантерз».

«Это самый сумасшедший хоккей, в который я когда-либо играл. Но я чувствую, что перед нашими болельщиками всё это даже немного усилится. Так что я рад вернуться домой», — приводит слова Уолмана пресс-служба «Эдмонтона».

В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли — 2025, в котором «Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ). Примечательно, что в первом периоде «Флорида» вела 3:0, однако «нефтяники» сумели переломить ход встречи. Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.