«Когда он говорит, вы слушаете». Драйзайтль — о влиянии Перри на игру «Эдмонтона»

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль рассказал о влиянии Кори Перри на игру канадского клуба в плей-офф НХЛ.

«Я не буду сейчас рассказывать, что именно он сказал, но суть в том, что он был в таких моментах. Он не из тех, кто постоянно говорит или кричит на парней, это не его характер. Когда такой парень, с таким количеством игр, с таким опытом говорит, вы слушаете. Это привлекает внимание. Он чертовски хороший лидер», — приводит слова Драйзайтля The Score.

Сегодня, 13 июня, в Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли — 2025, в котором «Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ, 2-2).