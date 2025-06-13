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«Когда он говорит, вы слушаете». Драйзайтль — о влиянии Перри на игру «Эдмонтона»

«Когда он говорит, вы слушаете». Драйзайтль — о влиянии Перри на игру «Эдмонтона»
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль рассказал о влиянии Кори Перри на игру канадского клуба в плей-офф НХЛ.

«Я не буду сейчас рассказывать, что именно он сказал, но суть в том, что он был в таких моментах. Он не из тех, кто постоянно говорит или кричит на парней, это не его характер. Когда такой парень, с таким количеством игр, с таким опытом говорит, вы слушаете. Это привлекает внимание. Он чертовски хороший лидер», — приводит слова Драйзайтля The Score.

Сегодня, 13 июня, в Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли — 2025, в котором «Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ, 2-2).

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp)     2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18     3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp)     3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47     3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05     3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36     4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40     4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18    
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