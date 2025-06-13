Морис: если вы планируете играть семь матчей, это означает, что вы проиграете три из них

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли — 2025 с «Эдмонтон Ойлерз» (2-2).

«Если вы планируете провести семь игр, это означает, что вы проиграете три из них. Вы должны принять эту боль, использовать её и вернуться», — приводит слова Мориса официальный сайт «Флориды».

В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли — 2025, в котором «Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ). Примечательно, что в первом периоде «Флорида» вела 3:0, однако «нефтяники» сумели переломить ход встречи. Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.