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Российские хоккеисты в Канаде сыграют с командами CHL впервые с 2019 года

Российские хоккеисты в Канаде сыграют с командами CHL впервые с 2019 года
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Российские хоккеисты в Канаде сыграют с командами Канадской хоккейной лиги (CHL) впервые с 2019 года. Об этом сообщает RG со ссылкой на генерального директора хоккейного агентства Gold Star Hockey Дэна Мильштейна.

Российская команда сыграет с канадскими командами в Торонто и Шарлоттауне с 14 по 19 июня. Это будет первая подобная встреча за шесть лет.

В составе сборной России в основном будут игроки 2008-2009 годов рождения из хоккейной системы ЦСКА, а также представители «Локомотива», «Сибири», «Торпедо», «Авангарда» и «Трактора». Главным тренером команды стал Михаил Деев. Игроки этой команды являются клиентами Gold Star Agency, которое организует эту поездку.

«Это очень сильная и талантливая команда. Я бы особенно рекомендовал понаблюдать за защитником Владимиром Штырхуновым. У него есть потенциал стать одним из величайших защитников России», — заявил Мильштейн.

Отмечается, что в состав команды OHL войдут сыновья Олега Твердовского и Николая Кулёмина — Эли Твердовский и Алекс Кулёмин.

Напомним, серия матчей между сборной России и командами CHL проводилась ежегодно с 2003 по 2019 год.

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