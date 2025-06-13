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Агент Бучельникова: переход Дмитрия в ЦСКА — чисто бизнес, нам ничего не обещали

Агент Бучельникова: переход Дмитрия в ЦСКА — чисто бизнес, нам ничего не обещали
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Агент Игорь Парашкин, представляющий интересы нападающего Дмитрия Бучельникова, прокомментировал переход игрока из «Витязя» в ЦСКА.

«Этот переход — чисто бизнес. ЦСКА договорился о покупке прав на игрока с действующим контрактом. Что касается и роли, и каких-то обещаний, то об этом разговоров не было, ничего не обещали. Изначально клубы договорились между собой, после этого поставили нас в известность. Касаемо количества претендентов на Дмитрия не скажу. Чтобы быть таковым, надо обладать соответствующими финансовыми возможностями. ЦСКА решил этот вопрос», — цитирует Парашкина Metaratings.

В прошлом сезоне Бучельников провёл за «Витязь» 65 матчей и установил личный рекорд результативности, набрав 54 (15+39) очка. Форвард стал лучшим бомбардиром «Витязя» в прошедшем сезоне. Всего в КХЛ на счету нападающего 85 (29+56) очков в 130 матчах.

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