«Правых или виноватых нет, это бизнес». Рябыкин — об уходе Никитина из «Локомотива»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал уход Игоря Никитина с поста главного тренера «Локомотива».

— Я считаю, что тут очень сложная ситуация. С одной стороны, Ярославль впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, вклад тренерского штаба в этот успех трудно переоценить. Плюс никто из тренеров, скажем так, не убегал, контракт, насколько понимаю, был у «Локомотива» выкуплен – армейским клубом. И предложены в два-три раза лучшие условия.

С другой стороны, «Локомотив» год назад после неудачи в финале поверил в тренеров, продлил контракт ещё на три сезона, выстроил вокруг них свою политику. Теперь тренерский вопрос, который воспринимался как стабильный, приходится заново решать.

Так что решения и эмоции обеих сторон можно понять. Но самое главное, что «Локомотив» остаётся постоянной величиной российского хоккея, одним из его центров. В Ярославле одна из лучших школ в стране, огромное внимание уделяется молодёжи, это заслуживает уважения. Поэтому никакие перестановки не могут нарушить развитие «Локомотива», всего региона.

— Вы на чьей стороне – тренеров или менеджеров?

— Всегда хочется поддержать тренеров, у нас своя солидарность. Обычно нас увольняют – а тут, в общем-то, обратный процесс. Но я ещё раз скажу, что тут правых или виноватых нет. Это хоккейный бизнес. Повторюсь, в «Локомотиве» всё налажено, и главное, что не должны пострадать ни тренеры, ни менеджеры, ни болельщики, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.