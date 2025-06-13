«Результат отвратительный». М. Ткачук — о поражении «Флориды» в четвёртом матче финала

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук прокомментировал поражение в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2025 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Результат в конце концов отвратительный, но это так. Что тут поделаешь? Команда, которая преодолеет это, восстановится быстрее, отойдёт от всего, что было сегодня, получит большее преимущество в субботу. Вот и всё», — цитирует Ткачука официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли — 2025, в котором «Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ). Примечательно, что в первом периоде «Флорида» вела 3:0, однако «нефтяники» сумели переломить ход встречи. Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.