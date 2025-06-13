Защитник Артём Кудашов продлил контракт с московским «Динамо»

Защитник Артём Кудашов остаётся в московском «Динамо» ещё на три года. Новый двусторонний контракт хоккеиста действует до 31 мая 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В сезоне-2024/2025 20-летний игрок обороны провёл за москвичей 49 игр, четыре из которых пришлись на плей-офф. За это время он набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+1». Всего игрок обороны провел за бело-голубых 74 игры в КХЛ и 103 в МХЛ.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что шведский защитник Фредрик Классон подписал однолетний контракт с московским «Динамо». В ближайшее время об этом объявят официально.