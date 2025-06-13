«Это ещё раз показывает всем, что «Эдмонтон» никогда не сдаётся». Драйзайтль — о камбэке

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о волевой победе над «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ) в финальной серии Кубка Стэнли.

«Думаю, это ещё раз показывает всем, что мы никогда не сдаёмся. Не так ли? Мы верим, что, как бы плохо всё ни складывалось, если мы сумеем это преодолеть, то продолжим идти вперёд. И тогда добьёмся своего. Знаете, мы не хотим попадать в такие ситуации слишком часто. Но когда это происходит, мы отлично справляемся», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первом периоде «Пантерз» вели 3:0, однако не смогли сберечь преимущество. Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.