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Крикунов — о Джиошвили: теоретически он мог бы заиграть в НХЛ

Крикунов — о Джиошвили: теоретически он мог бы заиграть в НХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре нападающего московского «Динамо» Максима Джиошвили.

«Джиошвили — очень мастеровитый хоккеист. И что немаловажно, он подходит «Динамо». И теоретически он мог бы заиграть в НХЛ. Он подходит клубам, которые там выступают», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Напомним, в прошедшей регулярке Континентальной хоккейной лиги 29-летний нападающий провёл 68 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Джиошвили 17 встреч и 9 (5+4) очков.

Ранее нападающий Джиошвили подписал новый контракт с московским «Динамо». Как сообщает пресс-служба бело-голубых, соглашение с форвардом рассчитано сроком до конца сезона-2026/2027.

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