Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос, получал ли он предложения из «Локомотива»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос, получал ли он предложения о работе из ярославского «Локомотива».

— К вам предложения из «Локомотива» не поступали?

— Насколько слышал, Ярославль ведёт переговоры с иностранным тренером. Но не сомневаюсь, что поработать с «Локомотивом» — желание любого российского специалиста.

Мне очень нравится системность ярославского хоккея – в нём не надо латать заплатки, можно полноценно работать – в том числе на перспективу. Да и быстрый, атакующий хоккей, которым отличается вся система «Локомотива», особенно молодёжная, лично мне как тренеру очень симпатичен, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.