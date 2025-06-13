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Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос, получал ли он предложения из «Локомотива»

Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос, получал ли он предложения из «Локомотива»
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос, получал ли он предложения о работе из ярославского «Локомотива».

— К вам предложения из «Локомотива» не поступали?
— Насколько слышал, Ярославль ведёт переговоры с иностранным тренером. Но не сомневаюсь, что поработать с «Локомотивом» — желание любого российского специалиста.

Мне очень нравится системность ярославского хоккея – в нём не надо латать заплатки, можно полноценно работать – в том числе на перспективу. Да и быстрый, атакующий хоккей, которым отличается вся система «Локомотива», особенно молодёжная, лично мне как тренеру очень симпатичен, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

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