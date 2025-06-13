Нападающий «Эдмонтона» Подколзин высказался о победе над «Флоридой» в матче финала

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин прокомментировал победу над «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ, 2-2) в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2025.

— Мы проявили характер. После первого периода лидеры поговорили с нами, сказали, что мы должны держаться вместе, бороться в каждой смене, каждую секунду, что мы найдём возможность забить один, потом всё будет быстро меняться.

— Что вы чувствовали в овертайме, когда получали шайбу?

— Не могу точно сказать. Ты больше полагаешься на инстинкты, приходится иногда рисковать, особенно в овертайме, — приводит слова Подколзина пресс-служба «Эдмонтона».