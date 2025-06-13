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Нападающий «Эдмонтона» Подколзин высказался о победе над «Флоридой» в матче финала

Нападающий «Эдмонтона» Подколзин высказался о победе над «Флоридой» в матче финала
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Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин прокомментировал победу над «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ, 2-2) в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2025.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp)     2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18     3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp)     3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47     3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05     3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36     4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40     4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18    

— Мы проявили характер. После первого периода лидеры поговорили с нами, сказали, что мы должны держаться вместе, бороться в каждой смене, каждую секунду, что мы найдём возможность забить один, потом всё будет быстро меняться.

— Что вы чувствовали в овертайме, когда получали шайбу?
— Не могу точно сказать. Ты больше полагаешься на инстинкты, приходится иногда рисковать, особенно в овертайме, — приводит слова Подколзина пресс-служба «Эдмонтона».

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