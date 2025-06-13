Фетисов: не стоит искать предвзятость в результатах голосования по лучшим игрокам НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался об обладателях индивидуальных наград в Национальной хоккейной лиге. Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» получил призы «Харт Трофи» (самому ценному хоккеисту регулярного сезона) и «Везина Трофи» (лучшему вратарю регулярного сезона). В споре за «Харт» лучший бомбардир чемпионата Никита Кучеров занял третье место, его одноклубник по «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал вторым в борьбе за «Везину».

«Думаю, этот вратарь выиграл по делу. У него весь сезон были идеальные показатели. Кучеров крутой, но не думаю, что тут надо искать какую-то предвзятость», — приводит слова Фетисова ТАСС.