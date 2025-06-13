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Максим Сушинский: за лето «Авангард» обновится

Максим Сушинский: за лето «Авангард» обновится
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался об изменениях в омском «Авангарде» в межсезонье.

«За лето «Авангард» обновится. Ги Буше выстроит под себя новую команду. Так бывает всегда, когда в клуб приходит новый тренерский штаб», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Напомним, «ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии. В регулярке «Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.

Ранее хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт на три года с нападающим Василием Пономарёвым.

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