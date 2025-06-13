Каменский — о камбэке «Эдмонтона»: игроки «Флориды» чуть поверили в успех, и их наказали

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал поражение «Флориды Пантерз» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

«Во-первых, «Эдмонтон» с прошлого года стал сильнее, а во-вторых, нельзя расслабляться ни на минуту, ни на секунду. Вы видите, как с 0:3 отыгрываются матчи. Это и есть тот хоккей, который любят зрители. Возможно, игроки «Флориды» чуть-чуть поверили в успех, и их наказали. На будущее это станет им хорошим уроком», — приводит слова Каменского ТАСС.

В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли — 2025, в котором «Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ). Примечательно, что в первом периоде «Флорида» вела 3:0, однако «нефтяники» сумели переломить ход встречи. Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.