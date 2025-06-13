Коннору Хеллебайку вручили «Харт» и «Везину», когда он вернулся с рыбалки

Вратарю «Виннипег Джетс» Коннору Хеллебайку вручили призы «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку лиги в регулярном чемпионате) и «Везина Трофи» (награда лучшему вратарю регулярки НХЛ) после возвращения с рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Члены семьи и друзья сделали Коннору сюрприз – награда лучшему вратарю регулярки НХЛ ожидала его на берегу озера. Когда он пришвартовал лодку и сошёл на берег, то увидел приз. Потом второй вратарь «Джетс» Эрик Комри спросил: «А где же другой трофей?» После этого Хеллебайку вручили и «Харт Трофи».

«Сначала я увидел на берегу много людей и был немного сбит с толку. Этот момент был вишенкой на торте. Я даже не понял, о чём речь. Наверное, я назову этот день одним из лучших в моей карьере», — заявил Хеллебайк.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.