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Два нападающих клубов ВХЛ приняли контрактное предложение «Нефтехимика»

Два нападающих клубов ВХЛ приняли контрактное предложение «Нефтехимика»
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Нападающие Матвей Надворный из «Кристалла» и Никита Попугаев из «Рубина», находящиеся в статусе ограниченно свободных агентов, приняли контрактные предложения «Нефтехимика». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

22-летний форвард Надворный в прошлом сезоне за «Кристалл» провёл 58 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отдал 23 результативные передачи. 27-летний Попугаев сыграл за «Рубин» 70 встреч, в которых записал на свой счёт 48 (31+17) баллов.

Напомним, нижнекамский клуб занял девятое место в Восточной конференции КХЛ, всего на два очка отстав от восьмого места в турнирной таблице, дающего право на участие в Кубке Гагарина.

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