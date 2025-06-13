Два нападающих клубов ВХЛ приняли контрактное предложение «Нефтехимика»

Нападающие Матвей Надворный из «Кристалла» и Никита Попугаев из «Рубина», находящиеся в статусе ограниченно свободных агентов, приняли контрактные предложения «Нефтехимика». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

22-летний форвард Надворный в прошлом сезоне за «Кристалл» провёл 58 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отдал 23 результативные передачи. 27-летний Попугаев сыграл за «Рубин» 70 встреч, в которых записал на свой счёт 48 (31+17) баллов.

Напомним, нижнекамский клуб занял девятое место в Восточной конференции КХЛ, всего на два очка отстав от восьмого места в турнирной таблице, дающего право на участие в Кубке Гагарина.