Мифтахов отказался подписывать контракт с «Ак Барсом» и перейдёт в «Каролину»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер Амир Мифтахов отказался принимать квалификационное предложение «Ак Барса» по новому контракту и намерен покинуть команду.

Мифтахов планирует перейти в НХЛ и находится на финальной стадии переговоров по контракту с «Каролиной Харрикейнз». Хоккеист рассчитывает на регулярное игровое время в НХЛ, учитывая проблемы со здоровьем у основного вратаря Фредерика Андерсена и возможную занятость последнего в олимпийский сезон подготовкой к матчам за сборную Дании на ОИ в Милане.

При этом в контракте Мифтахова возможен пункт о досрочном расторжении в случае длительного пребывания в АХЛ.

«Ак Барс» планирует заместить потерю Мифтахова вратарём системы «Торонто Мэйпл Лифс» Артуром Ахтямовым, ранее выступавшим за казанский клуб. Также предложение вернуться в систему «Ак Барса» поступило ещё одному воспитаннику казанцев из системы «Торонто Мэйпл Лифс», Вячеславу Пексе, которого планируют задействовать в «Нефтянике». Права на Мифтахова в КХЛ останутся также за «Ак Барсом».