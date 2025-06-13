Каменский — о наградах НХЛ: жаль, что наших ребят не оценивают по достижениям в сезоне

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал тот факт, что Никита Кучеров и Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» не победили в номинациях на призы самому ценному игроку регулярного чемпионата («Харт Трофи») и лучшему голкиперу («Везина Трофи») соответственно.

«Жаль, что наших ребят не оценивают по тем достижениям, которые они показывали по ходу сезона. Я думаю, они достойны быть лучшими по тем номинациям, особенно Никита Кучеров. Огорчаться таким результатам нельзя. Наши ребята играют лидирующую роль в своих командах, видно, как их любят болельщики. Это самое главное для них, их результаты говорят сами за себя», — приводит слова Каменского ТАСС.