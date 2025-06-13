Вратарь Пекса: не исключаю того, что снова окажусь в России

Голкипер системы «Торонто Мэйпл Лифс» Вячеслав Пекса заявил, что в скором времени может оказаться в России.

– Что тебя держит в хоккейной лиге Восточного побережья?

– Я хочу попасть в НХЛ. Да, в какие-то моменты необходимо сделать шаг назад и принять ответственное решение, так что я не исключаю того, что снова окажусь в России. Сейчас рано об этом говорить, так как проблемы нужно решать по мере их поступления. Я чуть позже буду думать над тем, что мне делать в следующем сезоне, — приводит слова Пексы Metaratings.

В сезоне-2024/2025 Пекса провёл 32 матча в лиге Восточного побережья, отразив 90,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,68. Он также сыграл в двух матчах АХЛ за «Торонто Марлис».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Ак Барс» планирует задействовать Пексу в «Нефтянике».