Владимир Плющев оценил предстоящие игры российских хоккеистов с клубами CHL в Канаде

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о предстоящих играх российских хоккеистов с клубами CHL в Канаде.

«Любые контакты на международном уровне дают надежду на будущее. Кроме того, у наших юниоров неплохая репутация в Северной Америке. Если такой турнир состоится, получится неплохой задел на будущее. Но хочется понять, будет ли это под эгидой ФХР или же это инициатива именно агентов. В любом случае нужно собрать хорошую сборную, чтобы не ударить в грязь лицом», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, российские хоккеисты в Канаде сыграют с командами Канадской хоккейной лиги (CHL) впервые с 2019 года. В составе сборной России в основном будут игроки 2008-2009 годов рождения из хоккейной системы ЦСКА, а также представители «Локомотива», «Сибири», «Торпедо», «Авангарда» и «Трактора».