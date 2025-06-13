Артюхин: отсутствие Бобровского в символических сборных НХЛ несправедливо

Бывший нападающий клубов КХЛ и НХЛ Евгений Артюхин оценил, насколько оправданно внесение Никиты Кучерова и Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в символические сборные сезона НХЛ.

«Если говорить о Кучерове, то это абсолютно заслуженно. Он уже который год набирает по 100 очков в сезоне. Никита работает над собой, от сезона к сезону улучшается. Рад за этих ребят!

За Василевского тоже очень рад. Он поддерживает статус хорошего вратаря. Он доказывает, что является одним из лучших в лиге.

Я согласен с тем, что Бобровский сегодня лучший. Не знаю, с чем связано его отсутствие в символических сборных. Как по мне, то я бы включил его в этот список. Он не только много лет доказывает это своим хоккеем, но и сейчас в плей-офф «Флорида» держится за счёт него. Мне это не очень понятно. Считаю, что это несправедливо», — цитирует Артюхина «Советский спорт».