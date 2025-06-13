Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артюхин: отсутствие Бобровского в символических сборных НХЛ несправедливо

Артюхин: отсутствие Бобровского в символических сборных НХЛ несправедливо
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ и НХЛ Евгений Артюхин оценил, насколько оправданно внесение Никиты Кучерова и Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в символические сборные сезона НХЛ.

«Если говорить о Кучерове, то это абсолютно заслуженно. Он уже который год набирает по 100 очков в сезоне. Никита работает над собой, от сезона к сезону улучшается. Рад за этих ребят!

За Василевского тоже очень рад. Он поддерживает статус хорошего вратаря. Он доказывает, что является одним из лучших в лиге.

Я согласен с тем, что Бобровский сегодня лучший. Не знаю, с чем связано его отсутствие в символических сборных. Как по мне, то я бы включил его в этот список. Он не только много лет доказывает это своим хоккеем, но и сейчас в плей-офф «Флорида» держится за счёт него. Мне это не очень понятно. Считаю, что это несправедливо», — цитирует Артюхина «Советский спорт».

Материалы по теме
Никита Кучеров вошёл в первую сборную всех звёзд НХЛ сезона-2024/2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android