«Трактор» заключил контракт с нападающим Егором Коршковым

«Трактор» заключил двухлетний контракт с нападающим Егором Коршковым, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». 11 июня 28-летний форвард покинул «Ак Барс», контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне нападающий провёл 60 матчей в регулярном сезоне, забросив восемь шайб и отдав 15 результативных передач с показателем полезности «+6». В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Коршкова пять матчей и одна результативная передача.

«Имя Егора Коршкова прекрасно известно в КХЛ. Это сложившийся мастер с внушительными габаритами, поигравший как за океаном, так и в различных сборных страны. Переход в «Трактор» — новый вызов для нападающего и дополнительная мотивация доказать, что он способен выйти на первые роли в команде, борющейся за главный трофей. Егор отлично подходит под требования Бена Гру и в Челябинске должен полностью раскрыть свой потенциал», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.