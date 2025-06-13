Игорь Никитин попрощался с болельщиками «Локомотива» и объяснил своё решение покинуть клуб

Игорь Никитин обратился к болельщиками «Локомотива» после своего ухода из клуба, а также объяснил своё решение покинуть пост главного тренера железнодорожников.

«Всем болельщикам ярославского «Локомотива» хочу сказать слова благодарности за поддержку, за веру, за понимание, терпение, за возможность разделить радость победы, за ту энергетику, которую вы давали мне и нашей команде. Низкий поклон.

Решение, которое я принял, не основано ни на финансовых [факторах], ни на каких-то конфликтах. Я пришёл к нему по одной простой причине: я всё, что мог, все силы, все эмоции, все свои знания отдал парням. Они стали самодостаточными, уверенными людьми и хоккеистами, которые в прошлом сезоне забрали всё, что разыгрывалось. Я горжусь, что они такие есть и кем они стали. Но их потенциал до конца не раскрыт.

Мне нужна новая мотивация, новая энергетика, всё заново. Такой я человек. Не оправдываюсь, а объясняю. Надеюсь, поймёте. В заключение хочу принести свои извинения Юрию Николаевичу Яковлеву, слова благодарности. Это человек, который сделал очень много для победы. «Локомотив» — чемпион!» — цитирует Никитина телеграм-канал «50 оттенков бронепоезда».

Ранее «Локомотив» объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Никитин расторг контракт с клубом по своей инициативе. В минувшем сезоне под его руководством железнодорожники впервые выиграли Кубок Гагарина.

Напомним, как стало известно «Чемпионату», Никитин в ближайшее время будет официально назначен главным тренером ЦСКА и подпишет долгосрочный контракт с армейцами.