Крайдер — об обмене из «Рейнджерс» в «Анахайм»: испытываю довольно широкий спектр эмоций

Нападающий Крис Крайдер прокомментировал свой обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Анахайм Дакс». О переходе игрока стало известно в четверг, 12 июня.

«Испытываю довольно широкий спектр эмоций. Чувствую себя невероятно счастливым, что играл за «Рейнджерс» так долго. 18-летний парень, которого задрафтовали из хоккейной школы в Массачусетсе, этот процесс произошел для меня очень быстро. Всё это было как вихрь, и всё прошло очень быстро. Но завести такие дружеские отношения и такие отношения, которые моя семья и я смогли построить, играя за «Рейнджерс»… это друзья, которые останутся со мной на всю жизнь, и, очевидно, некоторые из них есть в «Дакс», — цитирует Крайдера пресс-служба НХЛ.

В прошлом сезоне 34-летний Крайдер провёл 68 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал восемь результативных передач.