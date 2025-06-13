Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крайдер — об обмене из «Рейнджерс» в «Анахайм»: испытываю довольно широкий спектр эмоций

Крайдер — об обмене из «Рейнджерс» в «Анахайм»: испытываю довольно широкий спектр эмоций
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Крис Крайдер прокомментировал свой обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Анахайм Дакс». О переходе игрока стало известно в четверг, 12 июня.

«Испытываю довольно широкий спектр эмоций. Чувствую себя невероятно счастливым, что играл за «Рейнджерс» так долго. 18-летний парень, которого задрафтовали из хоккейной школы в Массачусетсе, этот процесс произошел для меня очень быстро. Всё это было как вихрь, и всё прошло очень быстро. Но завести такие дружеские отношения и такие отношения, которые моя семья и я смогли построить, играя за «Рейнджерс»… это друзья, которые останутся со мной на всю жизнь, и, очевидно, некоторые из них есть в «Дакс», — цитирует Крайдера пресс-служба НХЛ.

В прошлом сезоне 34-летний Крайдер провёл 68 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал восемь результативных передач.

Материалы по теме
Официально
Нападающий Крис Крайдер перешёл из «Рейнджерс» в «Анахайм»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android