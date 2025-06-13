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Гендиректор «Динамо»: если у Комтуа будет предложение из НХЛ, мы не сможем его удержать

Гендиректор «Динамо»: если у Комтуа будет предложение из НХЛ, мы не сможем его удержать
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о будущем канадского нападающего Макса Комтуа в клубе.

«Спортивные права на Максима Комтуа остались у нас. Он ждёт хорошего предложения из НХЛ. Если оно у него будет, мы не сможем его удержать, ведь любой хоккеист мечтает играть в НХЛ. Мы возобновим диалог по новому контракту 1 июля, если он останется в КХЛ, то у будет играть за нас», — приводит слова Сушко пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В дебютном для себя плей-офф канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл 62 встречи, где забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач.

Ранее Комтуа заявлял о переговорах с рядом клубов Национальной хоккейной лиги.

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