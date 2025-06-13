Экблад — о 4:5 с «Эдмонтоном»: никто и никогда не хочет упустить преимущество в три гола

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад прокомментировал поражение своей команды от «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ, 2-2) в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2025.

«Извлечём урок и забудем об этом. Конечно же, это очень неприятно. Никто и никогда не хочет упустить преимущество в три гола, но это плей-офф. Здесь не бывает легко. Есть причина, по которой обе команды дошли до этой стадии, не так ли? Это финал Кубка Стэнли. Мы боремся за трофей, который сложнее всего выиграть в хоккее. Обе команды сильные и стойкие, в них есть потрясающие игроки, которые могут делать что-то удивительное. Чтобы победить, нужно приложить все усилия», – приводит слова Экблада пресс-служба НХЛ.

Напомним, «пантеры» в этой встрече вели со счётом 3:0 после первого периода, но в итоге потеряли преимущество и уступили со счётом 4:5 в овертайме.